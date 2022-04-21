الأمير هارى يصف أمريكا بـ"وطنه الثانى".. ويؤكد: الملكة اليزابيث تتلقى رعاية مناسبة

كتبت: نهال أبو السعود

قال الأمير هاري دوق ساسكس إن ملكة بريطانيا "في حالة جيدة"، مؤكدا أنها تلقى "الرعاية المناسبة"، حيث زار الملكة أثناء توجههما لحضور دورة إنفيكتوس للألعاب الخاصة في هولندا الأسبوع الماضي.

ووفقا لشبكة بي بي سي، اكد إن تلك الزيارة سمحت له بالاطمئنان على أن الملكة 95 عاما، "محاطة بالأشخاص المناسبين"، وأضاف، أنه كان من الرائع أن يلتقي بها.

وأثناء تلك المقابلة، التي أُجريت معه في لاهاي بهولندا، وصف الدوق الولايات المتحدة بأنها "وطنه الحالي" حيث لقي هناك "ترحيبا بأذرع مفتوحة".

عن زيارته للملكة إليزابيث، التي لم يعلن عنها مسبقا، قال الأمير هاري: "كان من الرائع أن أكون في صحبتها وأن أراها وهي بحالة جيدة".

وأضاف: "دائما ما تتحلى بخفة الظل معي بينما أتأكد من أنها مصونة، وأن حولها الأشخاص المناسبين".

وأثناء هذه الزيارة، التي يقوم بها الأمير هاري إلى بريطانيا مع زوجته ميجان للمرة الأولى منذ أن تنازلا عن مهامهما الملكية في أوائل 2020، التقى دوق ساسيكس والده الأمير تشارلز في قصر ويندسور.

ولم يحضر الأمير، 37 عاما، قداس إحياء ذكرى جده، دوق إدنبره، في لندن الشهر الماضي.

كما تستمر إجراءات دعوى قضائية رفعها ضد الحكومة البريطانية بشأن توفير الشرطة البريطانية الحماية له أثناء وجوده في المملكة المتحدة.

ويقوم الأمير هاري بجولة في أوروبا بصفته الراعي الخاص لدورة إنفكتوس للألعاب التي يشارك فيها 500 من العسكريين والمحاربين القدامى المرضى والمصابين من 20 دولة يتنافسون لمدة أسبوع في مسابقة رياضية لذوي الإعاقة.

وتستهدف هذه المسابقة، التي أسسها وأطلقها دوق ساسيكس، مساعدة النساء والرجال المرضى والمصابين أثناء الخدمة العسكرية على التعافي، ودعمهم، وإعادة تأهيلهم، علاوة على نشر فهم أكبر لمشكلات هذه الفئة.