استقرار أسعار الذهب مستهل تعاملات الخميس بعد قفزات كبيرة بالأسواق

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاع 3 مرات أمس الأربعاء، وسجل الذهب مستوي 1110 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك لأول مرة في التاريخ، وهو أعلي مستوي للذهب في التاريخ.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 951 جنيها.



عيار 21 سجل 1110 جنيها.



عيار 24 سجل 1269 جنيها.



الجنيه الذهب 8880 جنيها.

لا تزال أسعار الذهب اليوم في مصر متأثرة بما يشهده السوق الموازي للدولار، حيث ارتفع سعر الذهب أمس مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي، لأنه يجرى التعامل بين التجار وصناع الذهب وفق تكلفة يتم احتسابها على أساس سعر الدولار، لذلك يرتفع سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر ترتبط بعدة عوامل أهمها على الإطلاق هو سعر الدولار، ومع ارتفاع الدولار في مصر تشهد أسعار الذهب ارتفاع في الأسواق حتى وإن كان السعر العالمي للمعدن الأصفر يشهد تراجع مثلما يحدث اليوم، وتشير توقعات الخبراء في سوق الذهب إلي أن أسعار الذهب في مصر ستظل قرب مستوياتها الحالية بسبب الدولار