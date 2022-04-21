استرداد أراضى أملاك دولة بمساحة 1495 مترا فى مركز ههيا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة جادة في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع , مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون، وكذلك المتقاعسين عن دفع جديه تقنين أوضاعهم المخالفة.



وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بإسترداد مساحة 1495 متر بناحية بندر ههيا تابعة لأملاك الدولة لم يقم أصحابها بتقنين أوضاعهم القانونية ودفع جدية التصالح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بتشكيل لجان للمرور على المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها أنها " أملاك دولة وسوف تباع بالمزاد العلني" وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .