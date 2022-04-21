إيطاليا تعتقل 36 شخصا فى عملية جديدة ضد المافيا

فاطمة شوقى

اعتقلت الشرطة الإيطالية، أمس الأربعاء، 36 شخصا في إطار عملية جديدة ضد عشيرة موتشيا قرب مدينة نابولى جنوبى البلاد، حسبما قالت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.

وقالت الشرطة الإيطالية المعروفة باسم جوراديا دى فينانثا Guardia di Finanza، وهي وحدة خاصة من الشرطة لمكافحة المافيا، إلى وضع 16 شخصًا قيد الإقامة الجبرية بسبب تورطهم المزعوم في أنشطة تتعلق بالمافيا والجريمة المنظمة.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات حظرا على شركتين وجمدت أصولا قيمتها 150 مليون يورو ، كما جاء في البيان.

وجميعهم متهمون بالابتزاز وغسيل الأموال والفساد والحيازة غير القانونية للأسلحة ، من بين جرائم أخرى. عشيرة موتشيا Moccia هي جزء من مافيا كامورا Camorra ، قادمة من منطقة كامبانيا.