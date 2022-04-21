اليوم السابع
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إيطاليا تعتقل 36 شخصا فى عملية جديدة ضد المافيا

الخميس، 21 أبريل 2022 09:43 ص
إيطاليا تعتقل 36 شخصا فى عملية جديدة ضد المافيا شرطة ايطاليا
فاطمة شوقى

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اعتقلت الشرطة الإيطالية، أمس الأربعاء، 36 شخصا في إطار عملية جديدة ضد عشيرة موتشيا قرب مدينة نابولى جنوبى البلاد، حسبما قالت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.

 

وقالت الشرطة الإيطالية المعروفة باسم جوراديا دى فينانثا  Guardia di Finanza، وهي وحدة خاصة من الشرطة لمكافحة المافيا، إلى وضع 16 شخصًا قيد الإقامة الجبرية بسبب تورطهم المزعوم في أنشطة تتعلق بالمافيا والجريمة المنظمة.

 

بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات حظرا على شركتين وجمدت أصولا قيمتها 150 مليون يورو ، كما جاء في البيان.

 

وجميعهم متهمون بالابتزاز وغسيل الأموال والفساد والحيازة غير القانونية للأسلحة ، من بين جرائم أخرى. عشيرة موتشيا  Moccia هي جزء من مافيا كامورا  Camorra ، قادمة من منطقة كامبانيا.

 


ايطاليا

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شرطة ايطاليا

مافيا كامورا

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