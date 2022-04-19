إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الأوسطى بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكى بهم بالطريق الأوسطى اتجاه العبور، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "أحمد م إ" 20 عاما، و"هانى ع ع" 34 عاما، و"السيد م ع" 30 عاما مقيمون طوخ، مصابون بكدمات وسحجات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم الخدمة الطبيبة اللازمة لهم.

وتبين حدوث إصابتهم إثر انقلاب سيارة سوزوكى بهم بالطريق الأوسطى اتجاه العبور، وتم نقلهم من سيارات الإسعاف إلى المستشفى ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.