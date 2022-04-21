مصرع 2 وإصابة 4 إثر حادث تصادم سيارتين بمنطقة أوسيم

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين اثر حادث اصطدام سيارتين أعلى الطريق الدائري بنطاق أوسيم ، وتم نقل المتوفين و المصابين الى المستشفى ، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بوقوع حادث أعلى دائرى القوس الغربي اتجاه محور 26 يوليو ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان و تبين بالفحص تصادم سيارة مينى باص بسيارة سوزوكى فان أعلى منطقة الحفرية نطاق مركز أوسيم، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، وتم إيداع الجثتين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تجنيب آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.