إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى مشاجرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات وجروح واشتباه كسور، فى مشاجرة لخلافات الجيرة بعزبة تابعة لمركز بيلا، واستقبل مستشفى بيلا المركزى المصابين.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة إشارة تفيد بوقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بعزبة بركات التابعة لمركز بيلا، أدى لإصابة كل على السيد على محمود، 45 سنة، عزبة بجرح قطعى بالرأس وإغماء، ومحمد معتمد السيد على، 15 سنة، بكدمات باليد اليسرى، وسهام على السيد 19 سنة، بكدمة بالركبة اليمنى والذراع الأيسر، ونبيه مصطفى عبدالقادر، 55 سنة مصابة بكدمات بالذراعين واشتباه كسر بالقدم اليسرى.