إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بشارع البحر الأعظم بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بشارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث بشارع البحر الأعظم ووجود مصابين، وانتقل رجال المرور الى المكان وتبين انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن 3 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى أم المصريين المركزى، وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.