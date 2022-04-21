إصابة وزير المالية الألمانى بفيروس كورونا

كتبت: هناء أبو العز

أعلن مسئول بوزارة المالية في ألمانيا إصابة وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بفيروس كورونا المستجد أثناء مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية "واشنطن".

وقال المسئول - الذي لم يفصح عن هويته، وفقًا لراديو فرنسا الدولي اليوم الخميس - إن الوزير "ليندنر" بحالة صحية جيدة ولديه أعراض خفيفة فقط دون أن يحدد ما إذا كان "ليندنر" يعتزم العودة إلى برلين اليوم كما هو مخطط على متن طائرة تابعة للحكومة الألمانية.

وكان وزير المالية في زيارة لواشنطن للمشاركة في اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين.