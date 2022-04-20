9 معلومات عن محطة عدلى منصور الأكبر بالشرق الأوسط.. مع قرب إنهاء تنفيذها

كتب رضا حبيشى

مع قرب انتهاء تنفيذ مجمع محطات عدلى منصور.. يقدم اليوم السابع في 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن محطة عدلى منصور وما تمثله من محطة ربط مع 5 وسائل نقل جماعى، وذلك خلال التقرير التالى:-

1ـ تعد محطة عدلى منصور مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية.

2ـ مقامة على مساحة 15 فدان.

3ـ تعتبر أكبر محطة بالشرق الأوسط وأفريقيا.

4ـ تمثل محطة عدلي منصور نهاية الخط الثالث للمترو.

5ـ تمثل بداية انطلاق القطار الكهربائى الواصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.

6ـ محطة عدلى منصور ليست مجرد محطة عادية إنما مجمع محطات يشمل ( مترو أنفاق وقطار كهربائى وسكة حديد وأتوبيس ترددى وسوبر جيت ).

7ـ تشهد بداية انطلاق خط سكة حديد القاهرة ـ السويس.

8ـ تضم أول محطة للأتوبيس الترددى الواصل إلى مطار القاهرة.

9ـ يجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.