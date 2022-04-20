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وزير المالية الروسي: العقوبات ضد موسكو أدت لمخاطر جديدة في الاقتصاد العالمى

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:40 م
وزير المالية الروسي: العقوبات ضد موسكو أدت لمخاطر جديدة في الاقتصاد العالمى سيلوانوف
كتب أحمد عرفة

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حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول مجموعة العشرين من المخاطر التي سيواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات على خلفية العقوبات ضد روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وشارك وزير المالية الروسي بواسطة تقنية الفيديو في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين، الذي عقد في واشنطن يوم الأربعاء، موضحا أن وضع الاقتصاد العالمي تردى بشكل ملموس، وقد تسببت السياسة النقدية والائتمانية المرنة للغاية، التي اتبعتها الدول المتطورة في السنوات الأخيرة، بزيادة ضغط التضخم، والعقوبات المفروضة ضد روسيا لم تؤد إلى المزيد منه فحسب، بل وإلى مخاطر جديدة في الاقتصاد العالمى.

 

وحذر وزير المالية الروسي من أن ارتفاع أسعار المحروقات والمنتجات الزراعية سيضرب قبل كل شيء الدول النامية والدول ذات المداخيل المنخفضة، وبعضها قد يواجه ليس فقط مشاكل اقتصادية، بل وعواقب اجتماعية خطيرة.

 


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