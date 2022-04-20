وزير التعليم يوقع اتفاقية تعاون لإتاحة قاعدة بيانات كلينيكل كى لدعم طلاب كليات الطب

كتب محمود طه حسين

أعلنت صفحة بنك المعرفة المصرى، توقيع اتفاقية بين بنك المعرفة المصري و Elsevier من أجل التوسع في إتاحة قاعدة بيانات كلينيكل كي للطلبة ClinicalKey Students.

وأكدت صفحة بنك المعرفة المصرى أنه تهدف هذه الاتفاقية لدعم جميع الطلبة بكليات الطب في الجامعات المصرية بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالمحتوى الذي سيتم إتاحته من خلال بنك المعرفة المصرى

ويعد كلينيكل كي واحد من أهم شركاء بنك المعرفة المصري حيث قد أسهم في تسهيل البحث عن المعرفة ذات الصلة وتطبيقها بجانب تقديم إجابات سريعة وموجزة، وإمكانية الوصول إلى الأدلة والتي بدورها تتيح لك الأفضل فى سير العمل في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والتمريض.