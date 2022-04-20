اليوم السابع
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وزيرة خارجية ألمانيا: سنوقف واردات النفط من روسيا اعتبارا من نهاية العام الجارى

الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:59 م
وزيرة خارجية ألمانيا: سنوقف واردات النفط من روسيا اعتبارا من نهاية العام الجارى بيربوك
كتب أحمد عرفة

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قالت آنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، إن ألمانيا ستوقف واردات النفط من روسيا اعتبارا من نهاية هذا العام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكدت أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، غير مستقل وينفذ أوامر الولايات المتحدة، متابعة: "فقدنا الثقة فى المفاوضين الأوكرانيين"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء، أن موسكو لا تسعى إلى تغيير النظام في كييف، وإنما تريد أن يقرر الشعب الأوكراني مصيره ومستقبله، مضيفا أن الغرب استخدم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ضد روسيا.

وقال لافروف ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن الهدف من العملية العسكرية الروسية نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا، وإن الأزمة بدأت مع أوكرانيا منذ محاولة كييف توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى عدم وجود رسوم على الصادرات والواردات، ورأت روسيا حينها تغيير اتفاقياتها مع كييف".

وأضاف أن حكومة كييف هاجمت مناطق القرم الواقعة شرق أوكرانيا، ورغم ذلك تم التوصل إلى اتفاق مينسك في فبراير 2015 ولكن بعد 8 سنوات أعلنت الحكومة الأوكرانية عدم تنفيذ الاتفاق واستمرت في قصف المناطق في لوجانسك ودونيتسك.


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