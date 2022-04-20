"هنا ارخص أسعار ملابس".. شاهد شارع البوسطة بالزقازيق يحطم الأسعار

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع ، بث مباشر بعنوان "هنا أرخص اسعار ملابس .. شارع البوسطة بالزقازيق يحطم الأسعار"، ذلك من أقدم الشوارع المتخصصة في بيع الملابس بمحافظة الشرقية حيث ذاع صيت منطقة شارع البوسطة منذ فترة طويلة.

أجرى اليوم السابع جولة بين محلات و فرش بالشارع ، حيث يشهد اقبالا من المواطنين الذين يحضرون من كل أنحاء المحافظة وتميزت الأسعار ما بين 35 جنيها، ىبلوزة أطفالي 45 جنيها، والبنطلون الجينز الأطفالي أقل من 100 جنيه، فستان أطفالي 150 جنيها، اما الحريمى جاءت بلوزة 85 جنيها، الجيبة 110 جنيهات.

انطلق مارثوان التخفيضات بمنافسة بين محلات وبعضها بين لجذب أكثر عدد من المواطنين وينتشر فى السوق الباعة من كل أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة، لترويج بضاعتهم، والتى تتميز بسعرها الاقتصادى.