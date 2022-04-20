اليوم السابع
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 3 رحلات طيران سياحية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:11 م
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 3 رحلات طيران سياحية وصول السياح لمطار مرسى علم - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء 3 رحلات طيران دولية أوروبية، ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة .

وكشفت جداول رحلات الطيران التي حصلت اليوم السابع علي نسخة منها وصول 92 رحلة أسبوعية بينها 89 رحلة أوروبية و3 رحلات داخلية تقل السياح علي متنها من عدة دول مختلفة .

كما تبين من جداول رحلات الوصول أن من المقرر أن يتم وصول أول رحلتين لمطار مرسي علم من دولة رومانيا، وكذلك 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا و18 رحلة من ايطاليا و24 رحلة من المانيا وهي الأكثر وصول خلال الأسبوع .

كذلك يستقبل المطار ضمن رحلات الاسبوع 17 رحلة من التشيك و15 رحلة بولندي، و4 رحلات من سويسرا و3 ورحلة من لكسمبورج و3 تابعين لشركة مصر للطيران، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الاسابيع المقبلة.


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