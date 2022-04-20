مصرع سائق دراجة نارية وإصابة آخر فى حادث تصادم بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

لقي سائق دراجة نارية مصرعه وأصيب أخر بطريق قرية ترعة غنيم بنطاق مركز شربين محافظة الدقهلية علي أثر اصطدام سيارة مسرعة بموتوسيكل وإنحراف عجلة القيادة مما ادي الى وقوع التصادم.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل ونقل طرفي الحادث الي مستشفي شربين العام.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين وبالفحص تبين اصطدام سيارة بموتوسيكل مما ادي الي مصرع قائد الموتوسيكل ويدعي "السيد فاروق شحاته"، ومقيم قرية أبو سيد أحمد مركز شربين، وإصابة "نعيم ال ع "، 43عامًا، ومقيم قرية أبو زاهر وذلك نتيجة إنحراف عجلة القيادة بيد السائق وإصطدامة بقائد الموتوسيكل بالمواجهة .

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيقات والتحفظ علي المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.