مصادر أمريكية: روسيا نشرت 17 مجموعة قتالية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

كتب أحمد عرفة

قالت مصادر أمريكية، إن روسيا نشرت 17 مجموعة قتالية في أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن روسيا تدخل 4 كتائب جديدة للأراضي الأوكرانية، موضحا أن القوات الروسية تركز عملياتها العسكرية في منطقتي جنوب وشرق إيزيوم الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الهدف من ضرب منطقة إيزيوم السيطرة على المحور حتى ماريوبول، لافتة إلى أن القوات الأوكرانية تواجه بقوة محاولات تقدم قوات روسيا.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن قوات أوكرانيا أدخلت 20 طائرة مقاتلة إلى سلاحها الجوي بعد حصولها على قطع غيار، مؤكدة أن روسيا لا تسيطر بالكامل على أجواء أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن روسيا واصلت اليوم قصفها العنيف لمدينة ماريوبول، لافتة إلى أن 4 رحلات جوية تحمل أسلحة ومدافع "هاوتزر" في طريقها لأوكرانيا.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية : بدأنا بتسليم أوكرانيا 40000 طلقة لمدافع "هاوتزر، موضحة أن عملية تدريب الأوكرانيين على استخدام مدافع "هاوتزر" بدأت ولن تستمر طويلا.