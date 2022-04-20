مدير أمن سوهاج ينتقل لمكان حريق نشب بأرض فضاء مخصصة لتجميع القمامة

سوهاج محمود مقبول

انتقل اللواء محمد شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقيادات المديرية وقوات إدارة الحماية المدنية إلى مكان الحريق الذى وقع بأرض فضاء بدائرة قسم ثان سوهاج، والتي تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون حدوث خسائر بشرية بين سكان المنطقة.

هذا وقد تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بنشوب الحريق بقطعة أرض فضاء "مستغلة لتجميع القمامة" خلف أحد العقارات السكنية علي مساحة " 150 " مترا ومنزرعة بعدد من أشجار النخيل وبداخلها حوش مواشي علي مساحة "20" مترا وأمتد الحريق إلي " 4 " شجرات نخيل مما أدي لتطاير النيران لـــ " 4 " مطابخ بالدور الثاني والثالث بعقار مطل علي قطعة الأرض من الخلف " دون أمتدادها لداخل الشقق.

وتم الدفع بـــ"10" سيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده وتم التبريد "دون حدوث ثمة إصابات"، وبسؤال مالك قطعة الأرض ومالكي الشقق أقادوا بمضمون ما تقدم، ورجحوا أن سبب الحريق إشتعال القمامة ناتج عن إلقاء أحد المارة عقب سجارة مشتعل وبعض المخلفات بقطعة الأرض وإحتراق محتويات " 4 " مطابخ الشقق السكنية المطلة علي قطعة الأرض من الخلف ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بالمكان، وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.