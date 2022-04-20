محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة واستعدادات المرحلة الثانية من المبادرة

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد وليد محمد المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

فى بداية الاجتماع وجه محافظ قنا الشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لدورهم البارز فى تحقيق معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وخلال الاجتماع قام العميد وليد محمد بعرض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، والبالغ عددها 596 مشروعا، لافتا إلى أنه الانتهاء من 107 مشروعات منها، كما استعرض بعض التحديات البسيطة، وعلى الفور وجه محافظ قنا الأجهزة التنفيذية بتذليل العقبات، حتى يتسنى للشركات المنفذة الإلتزام بالجدول الزمنى المقرر لتلك المشروعات.

كما ناقش الداودي الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، المقرر تنفيذها فى مركزى قنا ونجع حمادى، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية انتهت من تحديد المشروعات المقترح تنفيذها فى مختلف القطاعات الخدمية، طبقا لما تم رصده على أرض الواقع من احتياجات، بما يعود بالنفع والفائدة على أهالى القرى المستفيدة، لافتا إلى توفير عدد كبير من قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وجارى توفير قطع الأراضى المتبقية، مؤكدا أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ستسهم فى إحداث طفرة كبيرة على مستوى الخدمات بصورة مماثلة لما تشهده حاليا قرى المرحلة الأولى.

وأكد "الداودى"، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أيه معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، مشيرا إلى أن المحافظة استفادت من الخبرات التى تم اكتسابها خلال تنفيذ المرحلة الأولى.