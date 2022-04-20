محافظ بنى سويف يوجه بتوفير موقع لكشك لشاب من ذوى الهمم

بنى سويف - هانى فتحى

استجاب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، للمواطن محمد محمد عبد الحميد من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمقيم بعزبة بلبل مركز بنى سويف، حيث كلف المحافظ رئيس المدينة باتخاذ ما يلزم لتوفير موقع مناسب لكشك "بيع حلويات"، ليكون مصدر دخل كريم للمواطن وأسرته.



جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بالمواطنين، والذى يحرص على عقده محافظ بنى سويف للاستماع عن قرب لشكاوى ومطالب المواطنين، والتوجيه بحلها فى إطار المتاح من إمكانات ووفق القانون، حيث يحضر اللقاء وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيون المعنيون لسرعة استعراض المشكلات والحلول المناسبة لها.



استمع المحافظ لمطلب المواطن الذى التمس الموافقة على توفير موقع كشك "حلويات"، وذلك لظروفه الصعبة، حيث أكد المحافظ للمواطن أن الدولة تضع ذوى الهمم فى مقدمة أولوياتها، مؤكداً توجيهه لرئيس المدينة باتخاذ ما يلزم حيال المطلب، وذلك فى إطار القانون ووفقا للمتاح من أماكن مناسبة.

حضر اللقاء المحاسب هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.