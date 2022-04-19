محافظ بنى سويف: تنفيذ مشروع لصناعات الغزل والنسيج باستثمارات 150 مليون دولار

بنى سويف - هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمكتبه اليوم، المهندس على والى، ممثلا عن مجموعة استثمارية تعمل فى مجال غزل وصناعة النسيج، وذلك فى حضور بلال حبش نائب المحافظ، عمرو إلهامى المدير التنفيذى لصندوق التطوير العقارى لصندوق مصر السيادى، لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.

كما تم بحث الفرص الاستثمارية وإمكانية توفير قطعة الأرض اللازمة لإقامة مصنع فى مجال صناعات الغزل والنسيج ، باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، وتوفير 1500 فرص عمل متوقعة، بعد الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل.

واستعرض المحافظ الفرص المتاحة، مؤكداً أن بنى سويف لديها حالياً 8 مناطق صناعية، بجانب الخطوات العملية الجارى تنفيذها لإنشاء منطقة صناعة نباتات طبية وعطرية بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على المشروع، ومشروع قرار رئاسة مجلس الوزراء بتخصيص المساحة اللازمة، منوها عن أن بنى سويف تحتضن شركات ومصانع عالمية كبرى فى مجالات الإلكترونيات والغزل والنسيج والصناعات الثقيلة، مشيراً إلى أن المحافظة فى الفترة الحالية تعتير من المحافظات الواعدة استثمارياً، خاصة بعد تنفيذ مشروعات قومية عملاقة فى مجال البنية التحتية والطاقة أضافت ميزات تنافسية ونسبية لمواردها فى هذا المجال.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موقع قطعة الأرض المقترحة بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية، حيث كلف المحافظ الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن، والسير فى الخطوات والإجراءات المطلوبة، بداية من إرسال المجموعة الاستثمارية لخطاب رسمى يتضمن تفاصيل المشروع والمطالب والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، للسعى قدماً بالتنسيق مع الجهات المختصة لتلبيتها.