محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية

المنيا-حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكرى السلع والمواد الغذائية.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المديرية نفذت حملات على المخابز والأسواق ومحلات السلع الغذائية، بأنواعها لضبط الأسواق والتأكد من مدى توافر السلع الغذائية بجودة وبأسعار مناسبة للمستهلك، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 96 محضر ومخالفة تموينية متنوعة بنطاق مراكز وقري المحافظة، منها 88 في مجال المخابز، و8 فى مجال الأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.