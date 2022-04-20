تعرف على نتائج حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائى المخالف وغير المرخص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدى بالبناء المخالف خارج الحيز العمرانى بقرية دمشير، وإزالة حالة تعدى بالبناء المخالف بالمهد بقرية بنى أحمد الغربية، كما تم إزالة شدة خرسانية بدون ترخيص بصفط الخمار، بالإضافة إلى إيقاف حالة تعد زراعة بقرية 8 التابعة لقرية طوخ الخيل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ملوى من إزالة فالمهد لـ 6 حالات تعدى بالبناء على املاك الدولة بقرية ير ابو حنس، بمجلس قروى دير البرشا، كما تم إزالة وفك الشدة الخشبية لمبنى مخالف وإزالة المبنى المخالف، وتم إزالة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين واحالتهم للنيابة العامة، كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات إزالة فالمهد لـ 4 حالات تعدى بالبناء على أملاك الدولة بقرية قصر هور.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من إزالة بالمهد لحالة تعدى بالبناء على أرض زراعية، وتمت الإزالة الفورية، كما تم إزالة حالتى بناء مخالف محلات بدون ترخيص بحى شرق المدينة، بالإضافة إلى إزالة وفك شدة خشبية لدور سابع علوى بناء مخالف بحى بحرى المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار إزالة حالة تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى بنطاق الوحدة المحلية لقرية شلقام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاى من إيقاف حالة تعدى بالبناء بدون ترخيص بقرية المنشية التابعة لمجلس قروى منبال، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وفى مركز سمالوط، أزالت الوحدة المحلية حالة بناء أسوار فى المهد، وردم حالة أساسات بعزبة على باشا التابعة لمجلس قروى شوشة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.