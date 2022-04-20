محافظ الفيوم يتفقد معرض "السلع المدعمة" للخضار والفاكهة واللحوم بمركز إطسا

الفيوم رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، معرض بيع السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمركز إطسا، بحضور خالد فراج رئيس مجلس مدينة إطسا والذي نظمه فراج عاشور مساعد أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالفيوم.

وشملت فعاليات تفقد المعرض الأقسام المختلفة بالمعرض، والتي اشتملت على جميع أنواع الخضار والفاكهة السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، واللحوم.

وخلال الزيارة تحدث محافظ الفيوم مع عدد من المواطنين لسؤالهم عن الأسعار، والذين أكدوا انخفاض أسعار المعرض عن السوق الخارجي بكثير خاصة سعر الطماطم.

وتوجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالشكر لفراج عاشور الذي تكفل بإقامة المعرض على نفقته الخاصة.

وأكد أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً حرص المحافظة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.