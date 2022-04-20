محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضى أملاك الدولة

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة و التيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي ، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وفى هذا الإطار إستعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالى لمنظومة التقنين حيث تم تحرير 9800 عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 2032عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألف و435 طلب منها 14 ألف و 532 طلب صالح للتقنين و 2903 طلب غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

وأشار مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها و موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون 241 لسنة 2020 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.