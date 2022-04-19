محافظ الشرقية: ضبط أى تاكسى يعمل بدون تشغيل العداد

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلا من مدير الإدارة العامة للمرور ورئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيسى حيى أول وثان ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بشن حملات مشتركة على سيارات التاكسي، للتأكد من عمل العداد والتزام السائقين والمواطنين بتسعيرة الركوب وبالقيمة المقررة والمدونة على العداد منعاً للتلاعب وللحفاظ على حق السائق والمواطن.

كما وجه المحافظ مدير إدارة المرور بالتنبيه على سائقى التاكسى بتشغيل العداد والالتزام بتعريفة الركوب المقررة عند تشغيله وعدم المغالاة فى الأجرة و إستغلال المواطنين.

أكد محافظ الشرقية على تواجد لجان مرورية بالشوارع والمواقف بشكل مستمر لمتابعة التزام السائقين بتشغيل العداد، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال السائقين غير الملتزمين.

كما ناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم السماح لسائقى التاكسى باستغلالهم مع الإبلاغ فوراً عن أى سائق يُغالى فى أجرة الركوب، والتوجه إلى المحافظة لإدارة المتابعة الميدانية لتقديم شكوى برقم التاكسى، وذلك فى حالة المخالفة وعدم الالتزام بتشغيل العداد.

ونبه محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن ‏والأحياء بمنع سير التوك توك فى الشوارع الرئيسية، والالتزام بخطوط السير الممنوحة لهم تفادياً لمصادرة التوك توك وتوقيع غرامات مالية على المخالفين لإعادة الانضباط للشارع وتخفيفاً لحدة الزحام داخل المدن.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ‏والأحياء بضرورة تفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ‏والطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة فى ترخيصها ومصادرة غير المرخصة منها مع توقيع غرامات مالية على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وأشار محافظ الشرقية إلى قيام المحافظة من خلال إدارة المتابعة الميدانية بشن حملات مستمرة على جميع المناطق بمدينه الزقازيق لضبط التكاتك ومنع سيرها فى نطاق المدينة حرصاً على المواطنين ومنع التكدس وإلتزاحم فى شوارع المدينة.

وأكد محافظ الشرقية على متابعته المستمرة لهذا الأمر وأنه فى حال ضبط أى تاكسى يعمل دون تفعيل العداد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة له، مناشداً المواطنين بعدم إستخدام التوكتوك داخل المدينة ومساعدة الأجهزة التنفيذية فى ممارسة عملهم وتحقيق الإستقرار المرورى داخل المدينة.