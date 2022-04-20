محافظ الدقهلية: تنفيذ مبادرة "قرية بلا إدمان" داخل 15 قرية بالمحافظة

الدقهليه - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه بالتعاون من خلال إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان تستمر أعمال استكمال تنفيذ مبادرة "قرية بلا إدمان"، وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطى والإدمان بمشاركة فريق عمل الصندوق خلال شهرى أبريل ومايو 2022 م وبالتعاون الكامل مع مديريات الخدمات، وفى مقدمتها الشباب والرياضة والتربية والتعليم وكافة القطاعات الخدمية بالقرى المستهدفة بهدف نشر الوعى بين كافة الفئات المجتمعية من خلال المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية والوحدات القروية.

هذا وأوضحت الدكتور هبة البيلى مدير إدارة شئون المرأة، أن خطة التوعية لمبادرة "قرية بلا إدمان" يتم تنفيذها فى 15 قرية لرفع الوعى المجتمعى بمخاطر الإدمان والمخدرات، وكما يجرى تنفيذ خطوات جادة للعلاج من الإدمان فى سرية تامة على الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان، وأشارت إلى أن القرى المستهدفة هى قرى طنبول الكبرى وكفر الروك وشبراهور بمركز السنبلاوين، وقرى ميت دمسيس وسنبخت بمركز أجا وقرى طناح وكوم الدربى وسلامون وميت على وبداوى بمركز المنصورة وقرى بهوت ونشا وكفر الجنينة بمركز نبروه وقرى المنيل والطويلة بمركز طلخا.

وأضافت أنه يجرى من خلال الندوات تم تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية وإلقاء المحاضرات للمتخصصين ومسئولى الصندوق وإدارة شئون المرأة عن آثار التدخين والإدمان على الصحة البدنية والقدرة على ممارسة الحياة اليومية، وكذا الأسباب النفسية والاجتماعية التى تدفع الفرد للتدخين والآثار المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى تاهيل متدربين من إدارة شئون المرأة لدفع المدخنين والمدمنين فى تحديد هدفهم الحياتى والسعى وراء تحقيقه، هذا بالإضافة إلى رأى الدين فى التدخين والتعاطى وإقناع المدخن والمتعاطى للإقلاع، كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات للتوعية للمواطنين بمخاطر الإدمان والتعاطى والتدخين على الشباب والأسرة والمجتمع.

وأكد "مختار" استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة .



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان وقائيا وعلاجيا وقانونيا من خلال تنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية بهدف رفع الوعى بمخاطر إدمان وتعاطى المواد المخدرة بين كافة فئات المجتمع، وفى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بالمحافظات.