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محافظ أسوان: توريد 7500 طن من القمح حتى اليوم

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:48 م
محافظ أسوان: توريد 7500 طن من القمح حتى اليوم حصاد القمح فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعيين بعدم تسليم أى كميات من محصول القمح لموسم 2022، إلا من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والبناكر والهناجر والشون التابعة لوزارة التموين أو للبنك الزراعى، وذلك سواء للمحصول كله أو جزء منه بواقع 12 أردباً عن كل فدان كحد أدنى، وبناءً على الحيازة الزراعية.

الحصاد
الحصاد

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه طبقاً لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم الحصاد الحالى من أى مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق، حيث ستجرى مصادرة أى كميات خارج هذه المنظومة، مع تحرير محاضر مخالفة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

القمح
القمح

وأوضح اللواء أشرف عطية، بأنه تم توريد نحو 7500 طن من محصول القمح لموسم 2022 حتى اليوم، والذى بدأ مبكراً فى محافظة أسوان فى ظل انتظام عملية التوريد وعدم وجود أى معوقات، مشدداً على مسئولى الزراعة والتموين والمطاحن بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام، بجانب التيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، حيث وصلت مساحات الأراضى المنزرعة بالقمح هذا العام إلى 126.5 ألف فدان، وهو الذى يتزامن معه مراقبة حالة التخزين فى الشون والصوامع والبنكر، وخاصة أن الدولة لا تدخر جهداً فى تقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.

حصاد القمح
حصاد القمح

 

حصاد محصول القمح
حصاد محصول القمح
 
محافظ أسوان
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