محافظ أسوان: الأسبقية للعمل التنفيذى وإزالة التعديات وتنفيذ المحاضر السابقة

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء اجتماع متابعة الإجراءات والجهود الجارية لتحقيق أفضل المعدلات فى تطبيق المتغيرات المكانية بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن، بالإضافة إلى مديرى وحدات المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والأملاك بالوحدات المحلية، أن الأسبقية الأولى للعمل التنفيذى خلال الفترة الحالية هو إزالة التعديات المستحدثة طبقاً لرصد وحدات المتغيرات المكانية من مخالفات ، وهو الذى يتطلب سرعة التدخل وإزالة التعدى سواء على الأراضى الزراعية أو المبانى .

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة المتابعة الميدانية لإنهاء المعاينات والتعامل الفورى مع التعديات المستحدثة ، علاوة على حملات إزالة التعديات التى تتم بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لتنفيذ المحاضر السابقة للتعديات المتراكمة ، وهو الذى يحتاج إلى جهود كبيرة من المحليات ، لافتاً إلى أنه تم تقديم المساعدات الفنية وتوفير أجهزة التابلت بأعداد تساهم فى تحقيق أكبر عدد ممكن من المعاينات والإزالات نظراً لبعد المسافات بين القرى ، حيث يعد ذلك من أهم تطبيقات المشروع القومى للبنية المعلوماتية والتحول الرقمى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية ، إلى جانب الحد من العشوائية ومواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى سواء كانت زراعية أو بناء أو تابعة للرى .

هذا وقد شهد الاجتماع تحليلا لأعداد المتغيرات المكانية سواء للمنظومة الربع سنوية ، والتى تم إنجازها بنسبة 70 % فى الرد على المتغيرات من إجمالى 12050 متغير حتى ديسمبر 2020 حيث حققت 6 مدن نسبة 100 % ، فيما تراوحت نسب الإنجاز ما بين 55 % إلى 73 % لـ 4 مدن أخرى ، كما تم تحليل أعداد المتغيرات المكانية على المنظومة الإلكترونية ، والتى تم إنجازها بنسبة 60 % فى الرد على المتغيرات من إجمالى 1928 خلال 2022 حيث حققت 3 مدن نسبة 100 % ، فى حين تراوحت نسب الإنجاز فى 7 مدن أخرى ما بين 37 % إلى 88 % .