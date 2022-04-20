مبادرة كلنا واحد.. توفير "كارت الخير" للبسطاء لصرف أغذية مجانية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية تنظيم مبادرة (كلنا واحد – معك فى رمضان) تزامناً مع شهر رمضان المبارك، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بتوفير عدد من قسائم الشراء المعنونة باسم (كارت الخير) تتيح لحاملها صرف سلع غذائية مجانية من المجمعات الاستهلاكية وفقاً لاحتياجه خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن المبادرة.

كما تم إيفاد مجموعة من الضباط والضابطات من القطاع للقيام بتوزيع تلك الكروت على عدد من الأسر الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات (الفيوم – الإسماعيلية – بنى سويف - السويس).

ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بشهر رمضان المعظم .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

جاء ذلك فى إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات، بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.