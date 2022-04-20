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ماكرون يتهم لوبان بارتباطها بقوى روسية وتأييدها لضم موسكو لجزيرة القرم

الأربعاء، 20 أبريل 2022 09:53 م
ماكرون يتهم لوبان بارتباطها بقوى روسية وتأييدها لضم موسكو لجزيرة القرم جانب من المناظرة
كتبت هناء أبو العز - أحمد عرفة

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه ستزيد فواتير الفرنسيين بعدة عشرات أو حتى مئات اليوروهات شهريا إذا تم انتخاب ماريان لوبان لرئاسة الجمهورية الفرنسية.

واتهم الرئيس الفرنسي، خلال مناظرة تليفزيونية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الفرنسية مع المرشحة الرئاسة الفرنسية ماريان لوبان بأنها مرتبطة بقوى روسية وتؤيد ضم روسيا لجزيرة القرم.

وتابع إيمانويل ماكرون: نحن نعيش لحظات خطيرة جدا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن دور فرنسا وأوروبا يتمثل في دعم كييف من أجل المقاومة في وجه العملية العسكرية الروسية.

 


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