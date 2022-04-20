كوريا الجنوبية: إلغاء إلزامية ارتداء كمامة وجه بالهواء الطلق فى أوائل مايو

أ.ش.أ

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أنها تسعى لإلغاء إلزامية ارتداء كمامة الوجه في الهواء الطلق في أوائل مايو القادم.

وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الكوري جيون هيه-تشول -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إن أهمية ارتداء كمامة الوجه لا تزال مرتفعة، وستتخذ الحكومة القرار الخاص بإلزامية كمامة والوجه في الهواء الطلق في مايو من خلال جمع آراء الخبراء والتقييم الدقيق للتطورات الوبائية.

وعلى صعيد آخر، قررت الحكومة الكورية تغيير اللوائح الخاصة بالقيود على إقامة المهرجانات الضخمة مع الأخذ في الاعتبار رفع قواعد التباعد الاجتماعي منذ يوم الاثنين من الأسبوع الجاري.

وذكر وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الكوري، أن الحكومة ستعلق مؤقتا نظام المراجعة والموافقة على إقامة المهرجانات المحلية التي تضم أكثر من 300 شخص، موضحا أنها ستقوم بتنفيذ إدارة الحجر الصحي مع التركيز على الإرشادات والتوجيهات للامتثال لإجراءات الحجر الصحي الأساسية.

وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ قرارا نهائيا فيما يتعلق بالتخفيض المخطط لمستوى كوفيد-19 كمرض معد بمقدار درجة واحدة إلى الفئة 2 من الفئة 1 في نهاية مايو، عن طريق التقييمات والمشاورات مع الحكومات المحلية والقطاع الطبي، بعد تطبيق فترة انتقالية مدتها أربع أسابيع.

وأكد تشول بشأن تفشي كورونا أن حالات الإصابة بكورونا تستمر في الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي في المستقبل.

كما أشارت السلطات الصحية إلى أن حالات الإصابة في المتوسط الأسبوعي (13 - 19 أبريل) انخفضت بمقدار 40% عن 195 ألف إصابة في الأسبوع الذي سبقه إلى حوالي 110 آلاف إصابة.

في سياق متصل، يتوقع خبراء كوريون حدوث "موجة خريفية" بعودة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة ما بين نوفمبر من هذا العام وأوائل العام المقبل وأن يصل إجمالي حالات الوفاة خلال هذه الفترة إلى ما بين 700 إلى 2,700.

وقالت البروفيسور جونغ أون-أوك أستاذة الرياضيات في جامعة كونكوك، في ندوة أقامتها الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، إنه من بين المتغيرات المهمة، تقليل ظاهرة التردد في تلقي لقاح كورونا والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وذكرت أنه من المتوقع أن يصل إجمالي حالات الوفاة بكورونا خلال الموجة الخريفية إلى ما بين 700 إلى 2,700 حالة، نتيجة للحسابات المستندة إلى 4 سيناريوهات، بما في ذلك عندما لم يتم بدء إعطاء جرعات معززة ثانية قبل الموجة الخريفية، وعندما يتم تطعيم 4 ملايين شخص فوق سن الستين، وعندما يتم تطعيم 4 ملايين شخص من جميع الفئات العمرية، وعندما يتم تطعيم 12 مليون شخص من جميع فئات العمرية.

وقال البروفيسور جونغ جيه-هون، الأستاذ بكلية الطب بجامعة كاتشون، إنه بناء على حقيقة أن متغيرا واحدا من كوفيد-19 استمر ما بين 10 إلى 12 أسبوعا كمتغير سائد، فإن متغيرا جديدا سينتشر على نطاق متوسط في أواخر العام الجاري بعد مرور ما بين 10 و14 أسبوعا منذ أن يصبح "أوميكرون الخفي"(BA.2) متغيرا سائدا.