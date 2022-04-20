اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

عمدة ماريوبول: مقتل عشرات الآلاف وأكثر من 100 ألف مدنى محاصرون

الأربعاء، 20 أبريل 2022 09:44 ص
عمدة ماريوبول: مقتل عشرات الآلاف وأكثر من 100 ألف مدنى محاصرون ماريوبول
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن عمدة ماريوبول الأوكرانية، عن مقتل عشرات الآلاف، مشيرا إلى أن أكثر من 100 ألف مدني محاصرون، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

كانت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، قد أعلنت إيرينا فيريشتشوك، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئى مع روسيا بشأن فتح ممر إنسانى اليوم الأربعاء، لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة "ماريوبول" المحاصرة.

وأضافت فيريشتشوك -على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية- أنه "بالنظر إلى الوضع الإنساني الكارثي في ​​ماريوبول، فإن هذا هو المكان الذي سنركز فيه جهودنا اليوم".

وفى وقت سابق، وصف الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الوضع فى ماريوبول بـ"الصعب للغاية"، لاسيما بعد طلب روسيا من الأوكرانيين المدافعين عن الميناء المحاصر بالمدينة إلقاء السلاح، متهما روسيا باستهداف المدنيين واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.

وقال زيلينسكي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن روسيا ترفض فتح ممرات إنسانية لسكان المدينة، ولم ترد على اقتراح تبادل الأسري، متهما
القوات الروسية بقتل المدنيين الأوكرانيين عمدا واستهداف المباني السكنية والبنية الأساسية واستخدام كافة الأسلحة المحرمة دولياً .

فيما ذكرت قناة (روسيا اليوم) أن القوات الروسية تمكنت من إجلاء نحو 120 مدنيًا، بينهم خمسة أطفال واثنين من ذي الاحتياجات الخاصة من المناطق المتاخمة لمصنع أزوف ستال للمعادن بمدينة ماريوبول الأوكرانية.

 


روسيا

اخبار روسيا

ماريوبول

اوكرانيا

اخر اخبار اوكرانيا

روسيا واوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية

حرب روسيا واوكرانيا

حرب اوكرانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة