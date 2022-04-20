عمدة ماريوبول: مقتل عشرات الآلاف وأكثر من 100 ألف مدنى محاصرون

كتب محمد عبد العظيم

أعلن عمدة ماريوبول الأوكرانية، عن مقتل عشرات الآلاف، مشيرا إلى أن أكثر من 100 ألف مدني محاصرون، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

كانت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، قد أعلنت إيرينا فيريشتشوك، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئى مع روسيا بشأن فتح ممر إنسانى اليوم الأربعاء، لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة "ماريوبول" المحاصرة.

وأضافت فيريشتشوك -على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية- أنه "بالنظر إلى الوضع الإنساني الكارثي في ​​ماريوبول، فإن هذا هو المكان الذي سنركز فيه جهودنا اليوم".

وفى وقت سابق، وصف الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الوضع فى ماريوبول بـ"الصعب للغاية"، لاسيما بعد طلب روسيا من الأوكرانيين المدافعين عن الميناء المحاصر بالمدينة إلقاء السلاح، متهما روسيا باستهداف المدنيين واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.