اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 09:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تتوصل لاتفاق مبدئى مع روسيا لفتح ممر إنسانى بمدينة "ماريوبول"

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:58 ص
أوكرانيا تتوصل لاتفاق مبدئى مع روسيا لفتح ممر إنسانى بمدينة "ماريوبول" الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، إيرينا فيريشتشوك، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئى مع روسيا بشأن فتح ممر إنسانى اليوم الأربعاء، لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة "ماريوبول" المحاصرة.

وأضافت فيريشتشوك -على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية- أنه "بالنظر إلى الوضع الإنساني الكارثي في ​​ماريوبول، فإن هذا هو المكان الذي سنركز فيه جهودنا اليوم".

وفى وقت سابق، وصف الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الوضع فى ماريوبول بـ"الصعب للغاية"، لاسيما بعد طلب روسيا من الأوكرانيين المدافعين عن الميناء المحاصر بالمدينة إلقاء السلاح، متهما روسيا باستهداف المدنيين واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.

وقال زيلينسكي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن روسيا ترفض فتح ممرات إنسانية لسكان المدينة، ولم ترد على اقتراح تبادل الأسري، متهما
القوات الروسية بقتل المدنيين الأوكرانيين عمدا واستهداف المباني السكنية والبنية الأساسية واستخدام كافة الأسلحة المحرمة دولياً .

فيما ذكرت قناة (روسيا اليوم) أن القوات الروسية تمكنت من إجلاء نحو 120 مدنيًا، بينهم خمسة أطفال واثنين من ذي الاحتياجات الخاصة من المناطق المتاخمة لمصنع أزوف ستال للمعادن بمدينة ماريوبول الأوكرانية.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا مستعدة لتبادل الملياردير فيكتور ميدفيدشوك بأسرى ماريوبول

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:39 ص

الرئيس الأوكرانى: الوضع فى ماريوبول صعب للغاية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:30 ص

موسكو تواصل سياسة المعاملة بالمثل.. روسيا تعلن طرد 37 دبلوماسيا أوروبيا و15 دبلوماسيا هولنديا.. والدفاع الروسية تدعو المسلحين فى ماريوبول لإلقاء أسلحتهم.. مفاوض أوكرانى: الوضع يجعل المفاوضات أكثر صعوبة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:30 م

قوات دونيتسك الانفصالية ترفع علمها فوق ميناء ماريوبول

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:13 م

الرئاسة الأوكرانية: روسيا تقصف آزوفستال فى ماريوبول بقنابل تخترق الحصون

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:01 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة