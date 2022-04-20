طلعت مصطفى: انطلاق الدورة الثانية لـ "مدينتى هاف ماراثون" فى 13 مايو القادم

تستعد مجموعة طلعت مصطفى، بالتعاون مع شركة "تراى فاكتوري"، لإطلاق الدورة الثانية لـ "مدينتى هاف مارثون"Madinaty Half Marathon ، عقب النجاح الكبير الذى حققته المسابقة فى نسختها الأولى العام الماضي، حيث شارك فيها أكبر عدد من المتسابقين وصل لأكثر من 1000 متسابق مصرى ومن جنسيات أخرى، فضلا عن عدد من نجوم الرياضة والمجتمع.

وذكرت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتى "مدينتى سيتى هول" أن "الهاف ماراثون" سينطلق هذا العام يوم 13 مايو القادم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشمل أربعة مسافات يمكن للمشاركين الاختيار بينهم ، وهم سباق الـ 5 كيلو، الـ 10 كيلو، الـ 21 كيلو، والاضافة الجديدة هذا العام، سباق الـ 3 كيلو لتشجيع مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والكبار على المشاركة والاستمتاع بممارسة الرياضة وسط أجواء الطبيعة والحدائق ، حيث خصصت المجموعة مسارات للسباق داخل شوارع مدينتي، يحيطها مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات.

ويقوم على تنظيم الهاف ماراثون شركة "تراى فاكتوري" ، واحدة من أفضل الشركات المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفقا لأعلى المعايير الاحترافية، وتعتمد فى المسابقة على استخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام تقييم متبع فى الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.

وتولى مجموعة طلعت مصطفى أهمية كبيرة لملف الرياضة باعتباره أحد العناصر المهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بمشروعاتها العمرانية، وتوفير بيئة مجتمعية صحية وآمنة للسكان، بل وتساعدهم فى بناء قدرات الأطفال والشباب وخلق شخصية إيجابية تؤمن بالمنافسة والالتزام بالقانون وقبول المكسب والخسارة.