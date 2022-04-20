طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية.. وصحو بالإمارات وحار فى الكويت

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السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسيرو الباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كما تكون السماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.



