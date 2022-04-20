صيانة وإنارة كوبرى طملاى وتركيب 112 عمود بطريق منوف/ شبراباص بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، فضلا عن تكثيف المرور الميدانى على أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة للتأكد من صيانتها ومراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظا على أرواح المواطنين.

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال التطوير بطريق ( منوف / الشهداء) تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، حيث جارى وضع طبقة الأساس ( السن) بالطريق بالكامل تمهيداً للبدء في أعمال رصف الطبقة الأسفلتية النهائية كونه طريق حيوي وهام ، فضلا عن شن حملة نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة المتواجدة بطريق الأسفلت بمشروع سبل بناحية زاوية رزين.

وكذا متابعة أعمال مد وتدعيم خطوط مياه الشرب البحارى بالحامول بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة ، وفيما يتعلق بالمتابعة الدورية لأعمال صيانة شبكات الإنارة بنطاق المركز.

أشار رئيس المدينة إلى أنه تم تركيب ( 112 ) عمود إنارة عامة جديد بطريق ( منوف / شبرا باص) بمصرف الإمبابى بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة سلطان ، بالإضافة إلى الإنتهاء من صيانة وتركيب كشافات الإنارة بكوبرى طملاى القديم وطريق " على بدر " بسدود بقرية بلمشط ببرهيم والحامول وتم صيانة الكشافات بالكامل وإستبدال التالف منها بأخرى جديد حفاظا على الصالح العام .

كما أشارت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بأن العمل جاري على قدم وساق في أعمال التطوير بنطاق المركز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى، لافتا إلى أنه تم متابعة أعمال تسوية وتمهيد مدخل قرية مليج بداية من مدخل القرية وحتى حدود مدينة بركة السبع ورفع ( 600) طن من تراكمات القمامة والمخلفات ونواتج الهدم ونقلها إلى المدفن الصحى بكفر داود تمهيدا للبدء في أعمال تجميل مدخل القرية وذلك لإضفاء مظهر جمالى وحضارى.

كما قامت الوحدة المحلية بالبتانون بمتابعة أعمال صيانة كشافات أعمدة الإنارة وإستبدال التالف منها بمدخل قرية ميت موسى والطريق الرئيسى ( شبين الكوم / طنطا ) ، فيما شنت الوحدة المحلية بالماى حملة صيانة لشبكات الإنارة العامة بالقرية وتم إصلاح خلية الجمعية الزراعية، وفى نطاق الوحدة المحلية باصطبارى تم صيانة وتركيب كشافات ولمبات جديدة بأعمدة الإنارة بطريق ترعة العطف بكفر العجايزة وذلك لتحسين الرؤية البصرية والحد من الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين.

وفى قويسنا، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال تسوية طبقة السن بشارع النبوى تمهيدا للبدء في تركيب بلاط الإنترلوك بالشارع، فضلا عن متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع عزت الطورى وذلك بالتنسيق مع مسئولى مديرية الطرق وتم التشديد على الشركات المنفذة بتسريع معدلات الإنجاز مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة.

كما أشار رئيس المدينة إلى أنه وبالتنسيق مع إدارة رى قويسنا تم البدء في أعمال تطهير مجرى ترعة الخضراوية بنطاق قرية عرب الرمل ورفع كافة نواتج التطهير أولا بأول وذلك للحد من انتشار الأمراض وحفاظاً على الرقعة الزراعية.