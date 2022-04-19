محافظ المنوفية يشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق، والتى تستهدف تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل وتذليل العقبات والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية.

وأضاف خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، الأعمال الإنشائية لكوبرى علوى أعلى خط السكة الحديد بمدينة قويسنا، والذى يربط بين شارعى عبد المحسن الصباحى والتحرير، وذلك بالتنسيق مع مسؤولى الهيئة العامة للطرق والكبارى.

كما قام رئيس المدينة بمتابعة ليلية لأعمال رصف وتأهيل شارع سعد عبدالله بالتنسيق مع مسؤولي مديرية الطرق والنقل ومشروع الرصف بالمحافظة، وكذا أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع عزت الطورى بمدينة قويسنا، وذلك ضمن خطة العام المالى الحالى.

فيما قام وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمتابعة ليلية لاستكمال أعمال تغطية مصرف سبل بالمدخل الغربى بمنوف وصب الطبقة الخرسانية تمهيدا لإنشاء موقف سيارات نموذجي جديد يليق بأهالى المركز وذلك بالتنسيق مع هندسة صرف منوف.

كما قامت هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمتابعة أعمال التطوير وقطع الفرمة بشارع السادات بمحيط موقف السيارات حتى مزلقان تلا، مشيرة إلى أنه جارى أعمال فرد طبقة السن، تمهيداً لأعمال الرصف وذلك لتحقيق السيولة المرورية لدى المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفى أشمون، تابع سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إستكمال أعمال الرصف بشارع الثورة بطول 1600م بداية من مسجد أبو ضلع وحتي تقاطع شارع بور سعيد ، مشيراً أنه جاري وضع طبقة السن وفردها ودمكها بشارع بور سعيد ، فيما جارى الانتهاء من أعمال الرصف بالشارع الموازى للجامعة ، لافتاً أنه جارى تطوير وتجهيز باقي الشوارع الأخرى بالمدينة تباعاً تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بها ، مؤكداً أنه تم رصف حوالى 10 شوارع رئيسية بالمدينة.