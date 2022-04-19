اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:17 م
محافظ المنوفية يشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق، والتى تستهدف تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل وتذليل العقبات والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية.

 

وأضاف خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، الأعمال الإنشائية لكوبرى علوى أعلى خط السكة الحديد بمدينة قويسنا، والذى يربط بين شارعى عبد المحسن الصباحى والتحرير، وذلك بالتنسيق مع مسؤولى الهيئة العامة للطرق والكبارى.

 

كما قام رئيس المدينة بمتابعة ليلية لأعمال رصف وتأهيل شارع سعد عبدالله بالتنسيق مع مسؤولي مديرية الطرق والنقل ومشروع الرصف بالمحافظة، وكذا أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع عزت الطورى بمدينة قويسنا، وذلك ضمن خطة العام المالى الحالى.

 

فيما قام وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمتابعة ليلية لاستكمال أعمال تغطية مصرف سبل بالمدخل الغربى بمنوف وصب الطبقة الخرسانية تمهيدا لإنشاء موقف سيارات نموذجي جديد يليق بأهالى المركز وذلك بالتنسيق مع هندسة صرف منوف.

 

كما قامت هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمتابعة أعمال التطوير وقطع الفرمة بشارع السادات بمحيط موقف السيارات حتى مزلقان تلا، مشيرة إلى أنه جارى أعمال فرد طبقة السن، تمهيداً لأعمال الرصف وذلك لتحقيق السيولة المرورية لدى المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

 

وفى أشمون، تابع سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إستكمال أعمال الرصف بشارع الثورة بطول 1600م بداية من مسجد أبو ضلع وحتي تقاطع شارع بور سعيد ، مشيراً أنه جاري وضع طبقة السن وفردها ودمكها بشارع بور سعيد ، فيما جارى الانتهاء من أعمال الرصف بالشارع الموازى للجامعة ، لافتاً أنه جارى تطوير وتجهيز باقي الشوارع الأخرى بالمدينة تباعاً تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بها ، مؤكداً أنه تم رصف حوالى 10 شوارع رئيسية بالمدينة.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

متابعة أعمال الرصف

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون

المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنوفية : توريد 37 طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:08 م

محافظ المنوفية يأمر بإنهاء إجراءات التأمين الصحى لطفل يعانى من تضخم بالكبد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:13 م

كيلو السكر بـ10 واللحمة بـ110 جنيهات.. جولة داخل معرض أهلا رمضان بالمنوفية.. لايف

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:23 ص

بشاير الخير.. القمح فى طريقه للشون والصوامع بموسم التوريد.. مزارعو أسوان يحصدون المحصول.. محافظ المنوفية يتفقد صوامع شبين الكوم.. توريد 2295 طنا لصوامع قنا وزراعة 72.6 ألف فدان بالإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة