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صور.. ختام الدورة الرمضانية بفوز فريق أبناء أسوان على الشبان المسلمين

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:54 م
صور.. ختام الدورة الرمضانية بفوز فريق أبناء أسوان على الشبان المسلمين مديرية شباب ورياضة الأقصر تعلن ختام الدورة الرمضانية
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تتسم الدورات الرمضانية بإهتمام شعبي كبير وبمشاركة العديد من أعضاء مراكز الشباب والأندية علي مستوي المحافظة، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية بإدارة شباب مدينة الأقصر، والمقامة على ملاعب مركز شباب طيبة العوامية التابع لإدارة شباب الأقصر بمنافسة 16 فرق مشاركة من حول الأقصر.

وقد أقيمت المباراة النهائية بين فريقي نادي أبناء أسوان ونادي الشبان المسلمين، والتي انتهت بفوز نادي أبناء أسوان بخمسة اهداف مقابل هدف واحد لنادي الشبان المسلمين، وذلك بحضور فتحي محمد خير وكيل الشباب بالمديرية، وبحضور حسين السيد مدير إدارة التخطيط بالمديرية، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب مدينة الأقصر، ومدير إدارة شباب أرمنت، وبحضور عدد من العاملين بإدارة الرياضة بالمديرية والمشرفين على الدورة الرمضانية.

وقد تم توزيع الهدايا للفائزين وتسليم الكأس لصاحب المركز الأول، وأيضاً قد تم تكريم المشرفين على إقامة الدورة الرمضانية وتكريم الحكام المشاركين فيها، حيث تمت إقامة فعاليات الدورة الرمضانية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب.

وفى نفس السياق وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أعضاء لجنة التحكيم للإتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة اللواء عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو الإتحاد الأفريقى، والكابتن محمد فاروق الحكم الدولى وعضو لجنة الحكام الرئيسية، والكابتن مجدى الشيخ عضو لجنة الحكام وذلك بنادي المدينة المنورة بالأقصر، وبالتعاون مع منطقة الأقصر لكرة القدم مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

مديرية شباب ورياضة الأقصر تعلن ختام الدورة الرمضانية (1)
مديرية شباب ورياضة الأقصر تعلن ختام الدورة الرمضانية (1)

 

مديرية شباب ورياضة الأقصر تعلن ختام الدورة الرمضانية (2)
مديرية شباب ورياضة الأقصر تعلن ختام الدورة الرمضانية (2)

 

مديرية شباب ورياضة الأقصر تعلن ختام الدورة الرمضانية (3)
مديرية شباب ورياضة الأقصر تعلن ختام الدورة الرمضانية (3)

 

مديرية شباب ورياضة الأقصر تعلن ختام الدورة الرمضانية (4)
مديرية شباب ورياضة الأقصر تعلن ختام الدورة الرمضانية (4)

 

مديرية شباب ورياضة الأقصر تعلن ختام الدورة الرمضانية (5)
مديرية شباب ورياضة الأقصر تعلن ختام الدورة الرمضانية (5)

 


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