اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 06:28 م
أكرم القصاص
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صندوق النقد: لدينا تجربة ناجحة مع مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى

الأربعاء، 20 أبريل 2022 06:10 م
صندوق النقد: لدينا تجربة ناجحة مع مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
أ ش أ

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأربعاء، إن الحكومة المصرية حققت نجاحا كبيرا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدة بتجربة الصندوق مع الحكومة المصرية.


وفي تصريح صحفي خلال كلمتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي وردا على سؤال يتعلق بتقديم قرض جديد لمصر، أكدت أن الحكومة تأخذ على عاتقها بشكل جاد الاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملموسة وكذلك تحقيق الاستقرار المالي محليا.


وأضافت أن الاقتصاد العالمي وما يتعرض له من أزمات تتعلق بالارتفاع القوي لأسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية له تأثيرات قوية على كافة اقتصادات العالم، ومن بينها الاقتصاد المصري، ما دفع الحكومة إلى الاعتماد على الاحتياطي النقدي لدعم الاستقرار المالي للبلاد.


مصر

صندوق النقد الدولي

كريستالينا جورجيفا

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