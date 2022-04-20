صندوق النقد: أوكرانيا تطلب 5 مليارات دولار شهريا لضمان سير عمل الاقتصاد

كتب محمد جمال

أعلن صندوق النقد الدولى أن أوكرانيا طلبت منه 5 مليارات دولار شهريا لسير عمل الاقتصاد الوطنى فى الربع القادم، حسبما ذكرت شبكة " روسيا اليوم".

وقالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا، في مؤتمر صحفي في واشنطن: "نحن نعمل عن كثب مع وزارة الخزانة بشأن تقديراتهم لما هو مطلوب للحفاظ على الاقتصاد يعمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لقد ذكروا رقما قدره 5 مليارات فى الشهر، وهو أمر غير واضح، لكننا لا نعتقد أن هذا يتجاوز الاحتياجات المحتملة للبلد".

وكان البيت الأبيض أعلن في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يخطط لعقد عدة اتصالات عبر الفيديو مع الشركاء لمناقشة مواصلة دعم أوكرانيا، وأكد على أن "بايدن لا ينوى زيارة كييف على الرغم من إلحاح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكى".

يذكرأن، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن روسيا تدخل 4 كتائب جديدة للأراضى الأوكرانية، موضحة أن القوات الروسية تركز عملياتها العسكرية في منطقتي جنوب وشرق إيزيوم الأوكرانية، وفقا لشبكة العربية.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الهدف من ضرب منطقة إيزيوم السيطرة على المحور حتى ماريوبول، لافتة إلى أن القوات الأوكرانية تواجه بقوة محاولات تقدم قوات روسيا.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن قوات أوكرانيا أدخلت 20 طائرة مقاتلة إلى سلاحها الجوي، بعد حصولها على قطع غيار، مؤكدة أن روسيا لا تسيطر بالكامل على أجواء أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن روسيا واصلت اليوم قصفها العنيف لمدينة ماريوبول، لافتة إلى أن 4 رحلات جوية تحمل أسلحة ومدافع "هاوتزر" في طريقها لأوكرانيا.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية: بدأنا بتسليم أوكرانيا 40000 طلقة لمدافع "هاوتزر"، موضحة أن عملية تدريب الأوكرانيين على استخدام مدافع "هاوتزر" بدأت ولن تستمر طويلا.