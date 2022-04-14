صعود بورصات السعودية ودبي والكويت بجلسة الخميس..وهبوط البحرين وأبو ظبي

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.6% رابحًا 80.81 نقطة ليغلق عند مستوى 13621.08 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.07% رابحًا 2.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3584.98 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.10% خاسرًا 2.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2100.67 نقطة، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.406% خاسرًا 141.85 نقطة ليغلق عند مستوى 9947.74 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.47% خاسرًا 67.31 نقطة ليغلق عند مستوى 14125.07 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.6% رابحًا 80.81 نقطة ليغلق عند مستوى 13621.08 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.44% رابحًا 106.94 نقطة ليغلق عند مستوى 24418.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 201.1 مليون سهم بقيمة 9.3 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.04%، أعقبه قطاعي السلع الرأسمالية والإعلام والترفيه بنسبة 1.43%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.81%، وصعدت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، تجزئة السلع الكمالية، النقل، البنوك، السلع طويلة الأجل بنسبة 0.61%، 0.6%، 0.59%، 0.58%، 0.56%، على التوالي، فيما تراجع قطاعات التطبيقات وخدمات التقنية، الاستثمار والتمويل، الاتصالات بنسبة 0.71%، 0.44%، 0.11%، على التوالي.

وقفز 148 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "العقارية" بنسبة 8.81%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 6.90%، وتراجع 57 سهمًا على رأسها سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 2.18%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 1.99%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 1.99%، فيما تصدر سهم "الأهلي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 730.6 مليون ريال سعودي.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.50% رابحًا 41.17 نقطة ليغلق عند مستوى 8312.59 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.18% رابحًا 16.32 نقطة ليغلق عند مستوى 9174.19 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.61% رابحًا 104.24 نقطة ليغلق عند مستوى 6558.73 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.53% رابحًا 35.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6702.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 215.8 مليون سهم بقيمة 64.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 3.92%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.11%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاعي المواد الأساسية والتكنولوجيا بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الطاقة والمنافع بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%.



بورصة دبي وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.07% رابحًا 2.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3584.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 240.1 مليون سهم محققة ما قيمته 665.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 7616 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.89%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.32%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.03%.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 11%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.33%، فيما تراجع 14 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.51%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 3.35%، وتصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 85.8 مليون ورقة بقيمة 238.2 مليون درهم.



بورصة البحرين فيما انخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.10% خاسرًا 2.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2100.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.4 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 18.38% بضغوط تراجع سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض بضغوط تراجع سهم بنك السلام بنسبة 2.04%، وهبط سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 2.38%.



بورصة أبو ظبي وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.406% خاسرًا 141.85 نقطة ليغلق عند مستوى 9947.74 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.832 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 292.1 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة.

وانخفض قطاعي المرافق والمواد الأساسية ببورصة أبو ظبي بنسبة 3.62%، 0.88%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.37%، أعقبه الطاقة بنسبة 1.17%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.23%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 12.71%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 8.79%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 9.09%، ثم سهم "بنك أبو ظبي الأول" بنسبة 3.25%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 284.4 مليون درهم.



بورصة قطر وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.47% خاسرًا 67.31 نقطة ليغلق عند مستوى 14125.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 174.1 مليون سهم بقيمة 656 مليون ريال عبر تنفيذ 13.3 ألف صفقة، وتراجع 25 سهمًا، وارتفع 19 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.85%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاعات الصناعات والاتصالات والعقارات بنسبة 1%، 0.99%، 0.33%، على التوالي.