"صحة بورسعيد" تكشف استعدادات الأعياد.. وتؤكد: الأمصال وفصائل الدم متوفرة

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد عن جاهزية مديرية الشئون الصحية لاستقبال شم النسيم وأعياد الفطر والقيامة.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع هيئتي الإسعاف والرعاية الصحية، وذلك لضمان سلامة المواطنين خلال الاحتفالات، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية لهم.

وأشار "أبو هاشم" إلى أنه سيجرى تكثيف حملات إدارة مراقبة الأغذية، وذلك للتأكد من سلامة وجودة ومأمونية الأطعمة التي يتم تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، بالإضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.

وأضاف أنه تم التأكد من تواجد الأمصال اللازمة لحالات التسمم الناتجة عن هذه الأغذية، وذلك لسرعة التعامل مع أي حالات قد تتردد على المستشفيات، والمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأشار وكيل صحة بورسعيد، إلى إنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى داخل كافة المنشآت الطبية بالمحافظة، وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكد من توافر كافة فصائل الدم ومشتقاته، بجانب تمركز سيارات الإسعاف بمحيط أماكن التجمعات والاحتفالات، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات وحماية أرواح المواطنين، وضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.