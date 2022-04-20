صحة الدقهلية تحتفل باليوم العالمى للهيموفيليا لمساندة المرضى.. صور

الدقهلية شريف الديب

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى احتفالية باليوم العالمى للهيموفيليا، وذلك اليوم بقاعة التدريب بمستشفى سندوب للتأمين الصحى، بحضور حوالى 25 طفلا من المصابين بالهيموفيليا وذويهم.

جرى خلال اليوم عمل نقاش مع الأطفال وذويهم بمشاركة الدكتورة ولاء فرج - إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالدقهلية، والدكتور محمود نيازى قسم الثقافة بإدارة المنصورة، عن كيفية التعامل مع النزيف الحاد وإنقاذ المريض فى حالة التعرض له والتوعية عن مرض الهيموفيليا وكيفيه التعامل معه.



كما قامت فرق التواصل المجتمعى التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، بنشر الوعى الصحى وتقديم الرسائل التوعوية للأطفال وذويهم للاهتمام بالتغذية السليمة وعقد ندوات تثقيفية ونصائح للعيش بصحة جيدة مع المرض، ولفت الانتباه إلى الرعاية الذاتية المناسبة من خلال:

1- معرفة أعراض الهيموفيليا وأهمية اتباع السلوكيات الصحية التى تقلل من حدوث أى مضاعفات للمريض.

2- ممارسة النظافة الجيدة للأسنان لتجنب أمراض اللثة والتى قد تؤدى إلى النزيف المفرط.

3- أهمية عمل تمارين معينة لتحسين قوة العضلات والعظام وذلك تحت إشراف طبي.

4- تجنب بعض الأدوية التى قد تؤدى إلى النزيف.

5- عمل الفحوصات الدورية والمنتظمة لعدوى الدم.

6- التغذية السليمة والمطلوبة لمرضى الهيموفيليا.

الجدير بالذكر أن اليوم العالمى للهيموفيليا الذى يوافق 17/4 من كل عام والذى أطلقه ونظمه الاتحاد العالمى للهيموفيليا خلال العام 1989 استمر بالانتشار عاماً بعد عام وذلك لأهمية الأهداف والأفكار التى يحاول تقديمها للعالم حول مرض الهيموفيليا والمعاناة الصامتة التى يعيشها المصابون بها، ونظراً لأن جائحة (كورونا) أحدثت تأثيرًا كبيرًا على الأشخاص الذين يعانون اضطرابات النزيف؛ فقد حرصت وزارة الصحة على جمع كل ما يتعلق بأمراض النزيف حول العالم كهدف توعوى فى هذا اليوم والتأكيد على أهمية التثقيف الصحى فى التعايش مع مرض النزف الدموى (الهيموفيليا)، وتجنب المضاعفات المصاحبة له و رفع مستوى الوعى حول مرض النزف الدموى بين عامة الناس وبالتالى تحسين الظروف المعيشية لمرضى النزف الدموي، ونشر الوعى بينهم.

وفى ختام الحفل تم توزيع بعض الهدايا البسيطة للاطفال والتقاط بعض الصور التذكارية.

جاء ذلك فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والقائم بأعمال وزير الصحة، وبناءا على توجيهات الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وتوجيهات الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية وإشراف الدكتورة سارة عبد المحسن منسق فرق التواصل المجتمعى بمديرية الصحة وتعاون مثمر من الدكتورة رشا مصطفى مدير مستشفى التأمين الصحى بسندوب.