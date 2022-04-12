اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 07:48 م
أكرم القصاص
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"صحة الدقهلية" تعلن انتهاء أعمال التطوير بوحدة برق العز بإدارة المنصورة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:55 م
"صحة الدقهلية" تعلن انتهاء أعمال التطوير بوحدة برق العز بإدارة المنصورة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية: شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انتهاء أعمال التطوير والترميم بوحدة برق العز التابعة لإدارة المنصورة، وسيتم بدء العمل بها خلال الأيام المقبلة، وذلك طبقاً للخطة الموضوعة لتطوير العمل بمنشآت الرعاية الأساسية

 

وأوضح أن تطوير ورفع كفاءة الوحدة جاء بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية واهتمام الوزارة بدعم القطاع الصحي في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية لإحداث تطوير الوحدات الصحية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

 

ووجه مكين الشكر لإدارة الرعاية الأساسية وادارة المنصورة لجهودهم المتميزة والعمل على سرعة تجهيز المكان بصورة مشرفة لخدمة اهالينا بمحافظة الدقهلية.


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