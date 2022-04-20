شرب 3 أكواب من الماء بعد الاستيقاظ يمنحك الطاقة والنشاط

كتبت - ميرفت رشاد

كل شخص لديه روتين صباحي يتبعه بمجرد الاستيقاظ، على الرغم من أن الأمر مختلف بالنسبة للجميع يحب بعض الأشخاص تنظيف أسنانهم أولاً بينما يحتاج البعض الآخر إلى القليل من القهوة قبل أن يتمكنوا من العمل، إلا أن تغيير شيء واحد خلال الصباح قد يغير اليوم بالكامل فقبل البدء في تناول وجبة الإفطار، تناول كوب كبير من الماء ليمنحك الطاقة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

قالت أخصائية التغذية الأمريكية، آمي شابيرو ، إن الماء هو أفضل شيء نشربه في الصباح قبل أي شيء آخر ، موضحة نشعر بالجفاف بين عشية وضحاها لأننا نتنفس ونتعرق لمدة تزيد عن 8 ساعات، لذا فإن إعادة الترطيب مهمة للغاية لتحسين الطاقة والتركيز بالتأكيد ، وعند تناول 3 أكواب في الصباح فور الاستيقاظ ، ستلاحظ تغييرات مهمة وستحصل على بشرة أكثر لمعانا وسترتفع مستويات الطاقة ولن تعد بحاجة إلى انتظار القهوة لتشعر بالنشاط .

وأكدت خبيرة التغذية الأمريكية ، أن معظم الأشخاص يعانون من الجفاف ، مما يعني أنهم لا يتناولون سوائل كافية، قد يعاني الأشخاص المصابون بالجفاف من الإمساك والدوخة إلى جانب أعراض أخرى لعدم شرب كمية كافية من الماء، يؤدي شرب ماء إلى دخول السوائل إلى نظامك وهي واحدة من أفضل الطرق لمكافحة الجفاف.

وأوصت بشرب حوالي ثمانية أكواب في اليوم، لتحسين ضغط الدم وتحسين أداء التمرين وتقليل مخاطر الإصابة بحصوات الكلى، ويمكن أن يبدأ كل شيء ببضعة أكواب على الفور عندما تستيقظ.

وأشارت إلى أن أحد التغييرات الفورية التي ستلاحظها عندما تبدأ في شرب 2-3 أكواب من الماء كل صباح هو الذهاب إلى الحمام مبكرًا كل يوم، نتيجة لتنظيم عملية الهضم، و بعد ثلاثة أشهر ، ستصبح بشرتك ناعمة وترطيب الجسم .