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روسيا: صاروخ "سارمات" يحظى بمواصفات فريدة تمكنه من اختراق أى منظومة دفاع صاروخى

الأربعاء، 20 أبريل 2022 06:00 م
روسيا: صاروخ "سارمات" يحظى بمواصفات فريدة تمكنه من اختراق أى منظومة دفاع صاروخى الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخ "سارمات" الباليستى العابر للقارات الذى اختبر لأول مرة اليوم الأربعاء يحظى بمواصفات فريدة تمكنه من اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخى فى العالم، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ أطلق بنجاح فى الساعة الـ15:12 من اليوم من نفق فى مطار "بليسيتسك" ألفضائى فى مقاطعة أرخانغيلسك شمال البلاد، لافتة إلى تحقيق كافة الأهداف المطروحة خلال عملية الإطلاق التجريبي، وأن الرؤوس الحربية التدريبية وصلت إلى منطقة محددة فى معسكر "كورا" فى شبه جزيرة كامتشاتكا فى أقصى شرق البلاد، لافتة إلى أن هذه هى أول عملية إطلاق خلال برنامج اختبارات "سارمات".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ الجديد يتمتع بمواصفات فريدة تتيح له اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخى الحالية والمستقبلية، موضحة أن سارمات يعد الصاروخ الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم و"سيعزز بشكل ملموس القدرات القتالية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.


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