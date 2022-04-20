رصف 9 طرق رئيسية بطول 405 كيلومترات بمراكز "حياة كريمة" فى سوهاج.. تعرف عليها

سوهاج - محمود مقبول

منظومة الطرق بمحافظة سوهاج واحدة من القطاعات التي حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ومبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استهدفت من خلال برنامج تطوير الريف المصرى العديد من الطرق، حيث شملت المبادرة 181 قرية داخل 7 مراكز.

المحافظة من جانبها عقدت العديد من الاجتماعات مع كافة الجهات المعنية من أجل سرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالشوارع بقرى حياة كريمة، من أجل اكتمال الصورة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات لعدد 9 طرق يجرى استهدافها ضمن مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة بطول 405 كيلو مترات على مستوى المحافظة تعرف عليها.

1 - "طريق كيمان 9 - سوهاج" بطول 90 كيلو مترا بنطاق مراكز طما والمراغة وطهطا.

2 - طريق "وصلة بناويط – السائح - جهينة" بطول 9 كم بنطاق مركز المراغة.

3 - طريق "أبراج الضغط العالي من الاغانة حتى مطار سوهاج" بطول 70 كيلو مترا.

4 - طريق "ساقلتة - سوهاج الزراعي الشرقى" بطول 29 كيلو مترا.

5 - طريق "أخميم دار السلام الزراعي الشرقى" بطول 70 كيلو مترا.

6 - طريق "قناطر نجع حمادي كوبرى جرجا الزراعي الشرقى" بطول 45 كيلو مترا.

7 - طريق "سوهاج المنشاة – العسيرات - جرجا" بطول 27 كيلو مترا.

8 - وطريق "سوهاج -طهطا - طما" بطول 55 كيلو مترا.

9 - طريق "أخميم سفلاق" بطول 10 كيلو مترات.