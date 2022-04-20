رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

كتب إبراهيم قاسم - محمد إبراهيم

تقدم المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة، وجميع مستشاري الهيئة والمجلس الخاص، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد والأعياد القبطية.

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة على وحدة الصف المصري والترابط والمحبة التي تجمع المصريين مسلمين وأقباط حتى يوم الدين وكل عام وانتم بخير ومصرنا الغالية بأمن وامان واستقرار وازدهار في ظل القيادة الحكمية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.