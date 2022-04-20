اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:58 م
رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المستشار حسين مصطفى فتحى
كتب إبراهيم قاسم - محمد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة، وجميع مستشاري الهيئة والمجلس الخاص، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد والأعياد القبطية.
 
 
وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة على وحدة الصف المصري والترابط والمحبة التي تجمع المصريين مسلمين وأقباط حتى يوم الدين وكل عام وانتم بخير ومصرنا الغالية بأمن وامان واستقرار وازدهار في ظل القيادة الحكمية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
 
واختتم سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على قداسته وجميع أقباط مصر في الداخل والخارج بالخير والبركات.
 

 


رئيس قضايا الدولة

عيد القيامة

أقباط مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كل سنة وأقباط مصر بخير.. سعف النخيل ينتشر بالإسكندرية استعدادا لـ"أحد الشعانين"

السبت، 16 أبريل 2022 03:35 م

الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الخميس، 06 يناير 2022 11:18 ص

سفارة كندا فى القاهرة تهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد

الخميس، 06 يناير 2022 10:15 ص

"مسلم ومسيحى روح واحدة".. أقباط مصر يوزعون حلوى المولد النبوى الشريف فى شوارع الجيزة وبنى سويف وبورسعيد.. محلات الأقباط بالمنيا تهدى الحلوى للمسلمين.. وكنائس مصر تصدر بيانات التهانى للشعب المصرى بالذكرى العطرة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة