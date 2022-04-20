اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة قناة السويس يحتفل بيوم اللغة الصينية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:02 ص
رئيس جامعة قناة السويس يحتفل بيوم اللغة الصينية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة بمناسبة يوم اللغة الصينية بالأمم المتحدة وخص بالتهنئة أساتذة وطلاب جامعة بكين للغات والثقافة وجامعة جنوب الصين الزراعية .

وأكد أنه منذ تدشين يوم اللغة الصينية بالأمم المتحدة، بدأ الكثير من الناس يعرفون اللغة الصينية، ويدرسونها، ويتعرفون على الثقافة الصينية، لافتاً لجمال وتاريخ والأهمية الثقافية للغة الصينية" مع تقديره الخاص للشعر الصينى .

وأشار "مندور" أن الهدف من الإحتفال يوم اللغة الصينية ستؤدى إلى توسيع تأثير اللغة الصينية بدرجة أكبر كإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة والتعرف على تلك اللغة يمثل نافذة للتعرف على الحضارة والثقافة الصينية حيث تشير الإحصائيات إلى أن نحو ١،٤ مليار شخص فى العالم يتحدثون اللغة الصينية، بما يعنى أن واحد من كل خمسة اشخاص فى العالم يتحدثونها.

وكلما زاد عدد المؤسسات التى تحتاج إلى اللغة الصينية، كلما يزداد عدد الجامعات والمدارس التى تفتح فصولا لتعليم اللغة الصينية وبالتالى تزداد فرص العمل للخريجين.

ونتشرف بأن جامعة قناة السويس من أكبر الجامعات المصرية التى لديها أقسام ومراكز لتعليم اللغة الصينية وأتشرف شخصياً بدراستى لتلك اللغة بجامعة بكين للغات والثقافة وحصولى على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب الصين للزراعة.


قناة السويس

جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس

يوم اللغة الصينية

جامعة بكين

اللغة الصينية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة